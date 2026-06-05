Potenza: l’Arma dei Carabinieri ha festeggiato i 212 anni dalla sua Fondazione!

Dal 1 giugno 2025 al 31 maggio scorso, in Basilicata sono state 427 le persone arrestate e 3.412 quelle denunciate dai Carabinieri.

E’ questo uno dei principali dati forniti nel corso delle celebrazioni per il 212/o anniversario di fondazione dell’Arma, che si sono tenute stamani nella Caserma Lucania di Potenza.

In totale, sono stati 8.375 i delitti perseguiti e 3.023 quel scoperti.

“In questa regione – ha detto il comandante della Legione Carabinieri Basilicata, generale di Brigata Luca Mennitti – i fenomeni criminali sono i più disparati.

La Basilicata ha bisogno ancora di una struttura presidiaria molto articolata e molto complessa sia per la vicinanza al cittadino sia per andare a prevenire e contrastare tutti quei fenomeni che purtroppo sono in crescita, come le truffe agli anziani e i reati per la violenza di genere.

Ma è importante – ha aggiunto – anche tenere un dispositivo pronto e competente per fronteggiare le sfide della nuova criminalità, sia per quelle cyber che per le truffe online e i tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata”.