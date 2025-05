Potenza, finanziata la riqualificazione della mensa scolastica di questa scuola. I dettagli

Il Comune di Potenza ha ottenuto un importante finanziamento grazie al PNRR – Missione 4 ‘Istruzione e Ricerca’, destinato a migliorare i servizi scolastici, in particolare le mense e il tempo pieno.

Nel darne notizia l’assessore Loredana Costanza evidenzia che:

“la programmazione di progetti concreti in favore della comunità, e nello specifico in favore delle famiglie potentine, sta restituendo buoni risultati per il Comune di Potenza”.

Il progetto ammesso a finanziamento riguarda la Scuola Primaria dell’Istituto Comprensivo ‘Torraca – La Vista’ di via Leonardo Da Vinci, e prevede un intervento completo di riqualificazione e ammodernamento della mensa scolastica.

L’obiettivo è quello di rendere gli ambienti più sicuri, accoglienti, moderni ed efficienti dal punto di vista energetico.

Nel dettaglio, il progetto prevede la sostituzione dell’impianto di illuminazione con luci a basso consumo, la ristrutturazione della pavimentazione e delle pareti con nuova tinteggiatura, l’adeguamento degli accessi e delle uscite di sicurezza, l’installazione di un impianto di climatizzazione per migliorare il comfort e la qualità dell’aria, il rinnovamento della cucina con attrezzature di ultima generazione, tra cui nuovi impianti frigoriferi e armadi a temperatura controllata.

“Tutto questo – dice l’assessore all’edilizia scolastica Nardiello – non solo garantirà ambienti più sani e funzionali per i bambini, ma permetterà anche un significativo risparmio energetico.

“Con questo intervento – conclude l’assessore alla programmazione Costanza – vogliamo offrire un concreto supporto alle famiglie.

Migliorare gli spazi significa anche rendere l’Istituto più aperto e vivo, un punto di riferimento per il quartiere e per la città, anche oltre l’orario scolastico.

Un passo avanti concreto per un’istruzione più moderna, vicina alle famiglie e attenta al benessere dei più piccoli”.