Potenza, forte tensione a questa partita di calcio: nei guai un uomo!

La Polizia di Stato di Potenza ha notificato un provvedimento di divieto di accesso alle manifestazioni sportive emesso dal Questore Antonino Pietro ROMEO a seguito di iniziativa della Divisione Anticrimine della Questura di Potenza.

L’attività di indagine compiuta dal suindicato Ufficio ha permesso di identificare un tifoso della squadra del Potenza che, durante l’incontro di calcio a 5 valevole per il campionato nazionale di serie “B2” tra “Città di Potenza calcio a 5” e “Sammichele Bari” tenutosi presso il “Palapergola” del capoluogo in data 07.01.2023, ha colpito con uno schiaffo alla nuca il secondo arbitro dell’incontro che, a sua volta, ha deciso per la sospensione immediata della partita mentre successivamente la giustizia sportiva ha comminato la sconfitta a tavolino per la squadra di casa.

Soltanto l’intervento delle Forze dell’Ordine accorse immediatamente sul posto ha ristabilito la calma data la situazione che si era venuta a creare, permettendo ai due arbitri di uscire dall’impianto ed evitando il verificarsi di ulteriori conseguenze.

Identificato grazie all’ausilio delle immagini videoregistrate, nei confronti dell’aggressore è stato emesso il D.A.Spo per la durata di anni 1 (uno), con la conseguente inibizione per lo stesso ad assistere alle gare ufficiali di tutti i campionati professionistici e dilettantistici di calcio a 5, comprese le gare giocate a livello internazionale.

