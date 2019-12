Potenza: forte vento, alberi caduti e ancora allerta meteo! Intervenuti i Vigili del Fuoco

Ancora allerta meteo sulla Basilicata e urgenze da gestire.

A causa del forte vento che sta interessando la nostra Città e tutta la regione, molti alberi sono caduti.

Tanti gli interventi dei Vigili del Fuoco, al lavoro da ieri e questa notte per eliminare gli alberi pericolanti e quelli caduti sulle carreggiate.

I Vigili hanno provveduto a liberare Via Vaccaro, via Mazzini, via Siracusa e via dei Mille (quest’ultima spesso teatro anche di diversi allagamenti).

Raccomandiamo la massima prudenza.

Questa una foto di via dei Mille.