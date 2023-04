Potenza: Francesca della provincia conquista il primo premio ad uno dei più prestigiosi concorsi di filosofia per le scuole superiori! Complimenti

Nuovo motivo di orgoglio per tutta la comunità lucana.

Come fa sapere il docente del Liceo Classico “Q. Orazio Flacco” di Potenza, Carmine Cassino:

“Una notizia che mi è giunta da poco e che mi riempie di grande orgoglio ma che onora tutta la comunità lucana:

Francesca Albano, alunna della classe 2B del liceo classico ‘Quinto Orazio Flacco’ di Potenza ha vinto il primo premio al Certame Vichiano, in corso a Napoli, uno dei più prestigiosi concorsi di filosofia per le scuole superiori.

Alla rappresentanza della classe 2B, composta dagli alunni Francesca Albano, Michele Arcieri e Maria Pia Petrosino, anche il premio per la categoria multimediale.

Francesca, 17 anni, vive a Vaglio di Basilicata ed è in assoluto una delle menti più brillanti con cui ho avuto modo di confrontarmi nei miei anni di insegnamento.

Una coscienza di grande spessore formatasi non a Roma o Milano, ma in una delle aree interne del nostro Sud, in una delle terre dell’osso.

Una grande emozione per tutta la comunità scolastica.

Perdonerete l’enfasi ma nel nostro umile e bistrattato lavoro viviamo anche per momenti come questo.

Il giusto orgoglio, della classe e dei professori, per l’affermazione di Francesca Albano e dei suoi compagni Michele Arcieri e Maria Pia Petrosino per i risultati raggiunti al Certame Vichiano. Brava. Bravi”.a

