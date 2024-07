Potenza: “Giù le mani dalla dieta mediterranea”. I dettagli dell’evento in programma

Sensibilizzare i ragazzi ai valori di una sana alimentazione, alla tutela del territorio quale luogo di identità e appartenenza è l’obiettivo di una iniziativa in programma domani all’interno del Parco Baden Powell a Potenza, a partire dalle ore 10.

L’evento è promosso da Coldiretti Basilicata, Donne Coldiretti Basilicata assieme ai produttori del mercato Campagna Amica del Parco Baden Powell, in collaborazione con la Cooperativa Venere e i ragazzi del centro estivo Parcondirondello Village 2024, nell’ambito della mobilitazione nazionale della Coldiretti, “Giù le mani dalla dieta mediterranea” , per difendere agricoltura, made in Italy e dieta mediterranea.

Spiega Alba Giuditta Di Lucchio, responsabile Donne Coldiretti Basilicata:

“È assolutamente necessario coinvolgere attivamente i bambini nell’educazione ambientale, esattamente come gli adulti.

Questo vuol dire che bisogna lavorare con le future generazioni, anche indipendentemente dagli adulti.

Il centro estivo che si svolge all’interno del Parco Baden Powell e il mercato di Campagna Amica rappresentano l’esempio dell’outdoor nel contesto urbano”.

I ragazzi avranno la possibilità di interfacciarsi con i produttori presenti nel Mercato Campagna Amica di Potenza, avere una corretta informazione sul percorso evolutivo, sulla stagionalità dei prodotti agricoli e toccare con mano frutta e verdura, non per ultimo gustare una buonissima merenda a km zero.

Conclude Di Lucchio:

“Tutto questo per favorire la conoscenza e la scelta di sani stili alimentari come la dieta Mediterranea per contrastare sovrappeso e obesità e prevenire i problemi ad essi correlati.

Questi sono i principi che portiamo avanti come Donne Coldiretti”.

Di seguito la locandina con i dettagli.