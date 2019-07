Potenza, grazie agli esperti di T3 nuovo appuntamento con l’Innovazione: questo il programma

Ancora un appuntamento con “Percorso Innovazione”, la rassegna di eventi organizzati da T3 Innovation – la struttura di trasferimento tecnologico della Regione Basilicata nata per la piena attuazione della “Strategia Regionale di Specializzazione Intelligente” (S3): il quinto incontro si svolgerà mercoledì 3 luglio alle ore 9.30, al Museo Archeologico Provinciale di Potenza.

L’iniziativa rientra tra le attività istituzionali di T3 Innovation e ha lo scopo di favorire la crescita del livello di competitività e di approfondimento culturale legato ai temi dell’innovazione per tutti gli stakeholders regionali, in particolar modo al tema della bioeconomia.

La bioeconomia rappresenta un settore in continua espansione e innovazione, grazie ai notevoli ambiti di sviluppo e contaminazione in svariati ambiti imprenditoriali e di ricerca.

L’evento è finalizzato ad effettuare una panoramica del tema a 360°, vagliandone le diverse opportunità di crescita e investimento sul piano nazionale e locale.

Nello specifico saranno presi in considerazione lo scenario odierno della bioeconomia in Italia, effettuando un focus mirato sulle varie attività e organi di ricerca presenti in Basilicata e le prospettive di innovazione imprenditoriale legate alla bioeconomia circolare, alla contaminazione con il settore chimico e farmaceutico e allo scale up tecnologico.

Nell’arco dell’incontro interverranno per apportare il loro contributo:

Mario Bonaccorso, Assobiotec, Federchimica, Cluster Spring;

Serena Fumagalli, Intesa San Paolo;

Domenico Lazazzera, Cluster Lucano BioEconomia;

Michele Perniola, Università degli Studi della Basilicata;

Francesco Cellini, Metapontum Agrobios;

Ilaria Bonetti, Innovuhb-ISS;

Antonella Beltrame, Indaco SGR;

Nicola Pagliuca, Emulsion Power;

Francesca Scannone, Feem.

Inoltre verrà illustrato il 4° numero, dedicato interamente al tema della bioeconomia, della rivista digitale “Knowledge Transfer Review” di T3 Innovation che sarà disponibile sul sito di T3 Innovation dal 3 luglio, in download gratuito.

Questo il programma dell’evento.