ULTIME NEWS

Potenza ha accolto la reliquia di San Carlo Acutis. Queste le parole di monsignor Carbonaro

28 Settembre 2025

La parrocchia di Santa Croce di Potenza ha accolto la reliquia di San Carlo Acutis, donata alla comunità dall’Arcivescovo.

È scritto nella lettera che monsignor Carbonaro ha inviato al parroco don Sergio Sannino:

“L’esempio di San Carlo attragga a Cristo i giovani, la sua vita semplice, contemporanea ed evangelica sia stimolo alle nuove generazioni, perché in questo tempo complesso e pieno di tante insidie, si accostino a Gesù Maestro, presente nell’amabilissimo sacramento dell’Eucaristia, come ebbe ad affermare il nuovo Santo: ‘L’autostrada per il Paradiso'”.