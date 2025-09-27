La comunità di Potenza ha accolto la Sacra Effigie della Madonna del Carmine di Avigliano che resterà in cattedrale fino al 5 ottobre prossimo.

All’accoglienza, l’Arcivescovo Mons. Davide Carbonaro ha sottolineato:

“Chiediamo a Maria il dono della pace e che cessi il rumore delle armi.

Maria – ha concluso – metti la tua mano su questa umanità malata”.

Nell’omelia, don Antonio Savone ha posto al centro quattro parole che Maria oggi ci consegna come guida nel nostro cammino.

Anzitutto “Rallegrati”, perché Dio desidera la nostra gioia e ci invita a vivere nella pienezza.

Poi “Piena di grazia”, che ci ricorda come ognuno di noi sia unico e prezioso agli occhi del Signore.

Davanti alle paure e alle fatiche di ogni giorno risuona “Non temere”, segno che non siamo mai soli perché il Signore è con noi.

Infine “Eccomi”, la parola della fiducia e della disponibilità, che apre sempre a un futuro nuovo e a una vita capace di accogliere l’amore di Dio.