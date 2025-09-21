Potenza, i Carabinieri della provincia notano un movimento anomalo ed entrano in azione: questo l’arresto

Nel fine settimana appena trascorso, arresto dei carabinieri.

A Muro Lucano a finire in manette è stato un soggetto del luogo, già sottoposto agli arresti domiciliari per altra causa.

I militari della Compagnia Carabinieri di Melfi avevano recentemente notato un anomalo andirivieni dall’immobile nel quale l’uomo era ristretto e pertanto, dopo un attento servizio di osservazione, sono entrati in azione procedendo, con il supporto delle unità del Nucleo Cinofili Carabinieri di Tito, ad effettuare un controllo presso l’abitazione del soggetto.

L’attività si è conclusa con il rinvenimento ed il successivo sequestro di 72 grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana, un bilancino di precisione e due cartucce per fucile.

L’uomo è stato tratto in arresto ed al termine delle formalità di rito è stato sottoposto nuovamente agli arresti domiciliari. Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Potenza ha convalidato l’arresto ed ha confermato la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti dell’uomo.

Per l’indagato, si precisa, vige la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva di condanna.

L’operato dei Carabinieri testimonia la costante e capillare presenza sul territorio, finalizzata a reprimere qualsiasi tipo di fenomeno criminale, a tutela della legalità e della sicurezza dei cittadini.