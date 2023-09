Potenza: il presidente Bardi incontra il gen. Scazzeri

“Avevo già avuto modo di conoscere il generale Scazzeri.

Nei tre anni che ha trascorso alla guida del Comando regionale della Basilicata ho avuto maggiormente modo di apprezzare le sue indiscusse doti di uomo al servizio del Corpo della Guardia di Finanza e delle istituzioni”.

E’ quanto ha detto il presidente della Regione, Vito Bardi, che questa mattina ha ricevuto, per salutarlo, il gen. Gaetano Scazzeri.

“Il suo incarico in Basilicata è coinciso con gli anni della pandemia e con la sfida del Pnrr. Sono stati anni complessi in cui è stato più che mai necessario mantenere alta la guardia per evitare abusi e illegalità.

Con il gen. Scazzeri abbiamo rafforzato la collaborazione con la Guardia di Finanza e sottoscritto un protocollo d’intesa per la prevenzione di illeciti relativi alle risorse del Pnrr.

Ringrazio il generale Scazzeri per la sua azione volta a favore dei cittadini e del territorio lucano, augurandogli buon lavoro nel nuovo incarico che è chiamato a svolgere a Roma”.

