Potenza, il Sinisgalli si colora di verde: arriva il giardino verticale! L’iniziativa

Sabato 25 Ottobre, alle ore 9.30, nella sala teatro dell’Istituto Comprensivo Leonardo Sinisgalli di Potenza, si terrà la presentazione del progetto per la realizzazione di un intervento di rigenerazione basato sulla natura che interesserà l’edificio scolastico nel quartiere di Poggio Tre Galli e l’area circostante.

L’incontro, info day del progetto, sarà moderato dalla dirigente scolastica prof.ssa Giovanna Gallo, vedrà la partecipazione del Sindaco del Comune di Potenza e dei componenti della Giunta comunale, dei referenti del gruppo di ricerca del Centro LUPT dell’Università di Napoli Federico II e di una rappresentanza dei genitori e degli studenti, protagonisti del percorso di co-creazione.