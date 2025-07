Potenza, in provincia due giornate per ricordare lo scienziato Guglielmo Gasparrini. Questo l’evento

Due giornate per ricordare la figura e l’opera dell’illustre botanico di Castelgrande, Guglielmo Gasparrini.

Sabato 19 luglio si terrà la cerimonia di premiazione della seconda edizione del Premio nazionale “Guglielmo Gasparrini” a Castelgrande, in Piazza Dante alle ore 18:30.

Aprirà la manifestazione il sindaco Francesco Cianci che porterà i saluti dell’Amministrazione comunale di Castelgrande e il presidente del Comitato promotore Giuseppe Masi.

Seguiranno gli interventi del presidente del Comitato scientifico, professor Domenico Pierangeli dell’Università della Basilicata, dei docenti Unibas Simonetta Fascetti e Carmine Colacino, componenti del Comitato, e di Valentina Di Carlo referente dell’associazione Inti che gestisce il Parco dei Colori, il primo parco botanico della Basilicata dedicato all’illustre scienziato.

Si concluderà con il conferimento del Premio al vincitore o alla vincitrice che illustrerà il lavoro svolto.

La cerimonia sarà presentata dalla giornalista Eva Bonitatibus.

Il Premio è stato istituito per ricordare la figura del sommo botanico Guglielmo Gasparrini, nato a Castelgrande nel 1803, che ha dato lustro alla scuola botanica di Napoli ed ha raccolto consensi e riconoscimenti a livello europeo.

Diventa inoltre un’occasione preziosa per promuovere questa parte di territorio compresa tra la valle del Marmo e quella dell’Ofanto.

L’evento, nel premiare le migliori tesi di laurea, consente di avviare una riflessione sul presente, tenendo conto del preoccupante rapporto che la nostra società ha con l’ambiente in genere.

Promosso dalle associazioni di Castelgrande, l’Associazione Aphelion aps e l’Associazione culturale Gasparrini, il Comitato “Premio nazionale Guglielmo Gasparrini” è presieduto da Giuseppe Masi e si avvale dell’esperienza di un comitato scientifico costituito dal prof. Domenico Pierangeli dell’Università della Basilicata, che ne è il presidente, dai docenti dell’Università di Basilicata prof.ssa Simonetta Fascetti e professor Carmine Colacino, e dal dottore in Scienze Forestali Filippo Verona, e dell’inventiva di un comitato d’onore.

La cerimonia di premiazione sarà preceduta da una passeggiata alla scoperta dei fiori di montagna e dei vicoli di Castelgrande, con partenza da Piazza dell’Unicef alle ore 17,30, accompagnati da Leonardo Lozito, vicepresidente nazionale dei Gruppi archeologi d’Italia.

In chiusura, per chi vorrà, è previsto un’apericena a La Terrazza con l’intrattenimento musicale organizzato dal Maestro Nicola Totaro.

Per tutte le informazioni si possono contattare i recapiti telefonici 3312466364 e/o 3713064322.

Domenica 20 luglio è invece prevista una visita al Parco dei Colori in collaborazione con il Gruppo Giovani della Delegazione FAI di Potenza. Appuntamento alle ore 10,00 in località Il Coppolo.

In questa ottica il Premio Nazionale Gasparrini si inserisce come esempio di sinergia tra le politiche degli amministratori e le iniziative dei privati che, anche in campo culturale, possono e devono guardare allo sviluppo del territorio nel rispetto della natura.