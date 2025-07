Potenza: in provincia fervono i preparativi per il festival Suoni di minoranza sulle musiche delle minoranze linguistiche e dei dialetti italiani. Questi i concerti in programma

Mentre sono ancora in corso le attività della Scuola Internazionale di Etnografia, con cineasti provenienti da ogni parte del mondo impegnati a documentare la ricca componente arberesh della cultura locale, fervono i preparativi a San Costantino Albanese per la seconda edizione del festival Suoni di minoranza, sulle musiche delle minoranze linguistiche e dei dialetti italiani.

Si inizia il 9 agosto, con Stefano Saletti e Banda Ikonaper un viaggio musicale che attraversa le sponde delMediterraneo e ne racconta l’anima nell’antica lingua dei porti dei sud del mondo, il sabir.

Il 10 agosto è il turno di Eleonora Bordonaro che, in levare per fiati, voci e altri strumenti, anima un potentemelting pot sul quale si innesta l’eredità musicale del gallo-italico di San Fratello in Sicilia.

L’11 agosto l’Arneo Tambourine Project che, per iniziativa di uno degli autori più rappresentativi della scena musicale salentina, Giancarlo Paglialunga, presenta un ensemble di straordinaria potenza percussiva in una terra ricca di echi della minoranza grecanica.

Il 13 agosto con Enzo Gragnaniello ci si avventura per le strade di Napoli per un concerto in cui risuoneranno echi di mondi lontani, nel cuore pulsante di una città e di un dialetto che è anche una lingua sapienziale.

Il 15 agosto Pietro Cirillo e le Officine Popolari lucane per un’immersione profonda nella memoria sonora e percussiva di una terra come la Lucania, segnata dal suono dei cupa e cupa e dall’eredità tarantolata di Antonio Infantino.

Il 22 agosto Enzo Avitabile e i Bottari di Portico per un gran finale all’insegna della contaminazione tra i generi con un maestro di risonanza internazionale e una strepitosa formazione imperniata su botti e falci della tradizione contadina per un concerto in cui la ricerca sulle proprie radici si apre ai suoni del mondo.

Promosso da Altipiani eventi e turismo d’intesa con Squilibri, il festival Suoni di minoranza fa parte del più ampio progetto Il Borgo dei Suoni che, promosso dal comune di San Costantino Albanese con il sostegno finanziario della Regione Basilicata, andrà avanti fino a maggio del 2026, animando a suon di musica la vita di una piccola comunità albanofona ai piedi del Pollino che, orgogliosa della propria ricchezza culturale, rivendica così il suo diritto ad esistere.

Tutti i concerti, a ingresso libero, si terranno, a partire dalle 21:30, in piazza Unità d’Italia a San Costantino Albanese.

Ecco la locandina dei concerti.