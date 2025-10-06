Potenza: in provincia i Vigili del fuoco salvano un bovino bloccato nel fango

Il 5 ottobre 2025 il Comando VF di Potenza ha effettuato un intervento di recupero di un bovino bloccato nel fango fino al collo a circa 50/60 m dalla riva della diga del Pertusillo nel comune di Grumento Nova, adottando tecniche di soccorso in ambito fluviale.
Arrivati sul posto mediante due gommoni, si è provveduto ad imbracare l’animale ed a trainarlo sulla sponda dove lo attendevano il proprietario e il veterinario.
L’intervento, condotto senza l’ausilio di mezzo aerei a causa di avverse condizioni meteo, è stato portato a termine con successo da una squadra speleo alpino fluviale proveniente da Potenza, una squadra da Villa d’Agri e una squadra di vigili volontari da San Chirico, per un totale di 17 unità.