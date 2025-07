Potenza: in provincia in scena uno dei danzatori più acclamati e innovativi della scena mondiale. L’evento

Prosegue con grande successo il Pollino Danza Festival, in corso dal 17 al 29 luglio 2025 a Fardella (PZ), nel cuore del Parco Nazionale del Pollino.

Giunto a un nuovo anno di attività, il festival si conferma come uno dei più significativi appuntamenti estivi dedicati all’arte coreutica nel Sud Italia.

Organizzato dall’Associazione Balletto Lucano, con la direzione artistica di Loredana Calabrese e la co-organizzazione di Antonella Fittipaldi e Luana Filardi, il Pollino Danza Festival si distingue per la sua capacità di unire alta formazione, spettacolo e promozione culturale in un contesto naturalistico di straordinaria bellezza.

L’edizione 2025 è arricchita da workshop, spettacoli e incontri con artisti nazionali e internazionali.

Ma è domani, venerdì 25 luglio, che il festival vivrà uno dei suoi momenti più attesi: l’arrivo di Daniil Simkin, uno dei danzatori più acclamati e innovativi della scena mondiale.

Daniil Simkin, dopo aver vinto numerosi concorsi internazionali, è entrato a far parte del Vienna State Opera Ballet nel 2006, per poi unirsi nel 2008 all’American Ballet Theatre come solista, diventando primo ballerino nel 2012.

Dal 2018 ricopre anche il ruolo di étoile dello Staatsballett Berlin, mantenendo contemporaneamente il suo prestigioso incarico all’ABT.

Considerato un vero virtuoso della danza, Simkin è celebre per la sua velocità, la precisione nei giri e una rara capacità di comunicazione con il pubblico.

Pioniere nell’uso dei social media nel mondo del balletto, Simkin è stato tra i primi a promuovere l’idea di una danza aperta e accessibile, capace di parlare anche alle nuove generazioni.

Nel 2021 ha fondato Studio Simkin, società di produzione dedicata allo sviluppo di progetti coreutici innovativi, spesso pensati per l’ambiente digitale.

Attivo in gala internazionali, Simkin ha presentato anche un proprio spettacolo personale, INTENSIO, ad Atene nel 2009, in collaborazione con il padre Dmitrij Simkin.

Domani a Fardella, il pubblico del Pollino Danza Festival avrà la straordinaria opportunità di assistere dal vivo alla sua presenza scenica magnetica, in un evento che si preannuncia memorabile per tutto il territorio.

Il festival proseguirà fino al 28 luglio con ulteriori appuntamenti aperti al pubblico.

Per info, programma e aggiornamenti: www.pollinodanzafestival.it

Di seguito la locandina con i dettagli.