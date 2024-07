Potenza: in provincia l’orchestra tra le più importanti d’Europa! Questa l’iniziativa

Il prossimo 31 Luglio alle ore 21:30 si terrà l’ultimo evento di Sonus Marsi – Marsicovetere Music Festival che volge al termine della sua prima edizione.

L’evento si terrà nella splendida cornice di del Palazzo storico Piccininni – D’Ottavio sito in Villa d’Agri di Marsicovetere (PZ) nei pressi della Caserma dei VV.FF.

L’evento vedrà ospiti GLI ARCHI dei BERLINER SYMPHONIKER, l’orchestra di tutti i Berlinesi e tra le più importanti d’Europa che eseguirà un programma molto variegato con la presenza di solisti di alto profilo quali: Aiman Mussakhajayeva (violino), Alexander Hullstoff (violoncello), Giuseppe Nova (Flauto). L’orchestra sarà diretta da un Maestro d’eccellenza quale Gudni Emilsson.

L’ingresso sarà gratuito e sarà possibile accedere all’area del concerto fino alle ore 21:20 per poter iniziare in piena sicurezza ed ordine.

Il concerto vedrà il seguente programma:

• N. SKALKOTTAS – 5 danze greche per orchestra da camera

• F. J. HAYDN – Concerto per violoncello e orchestra in do maggiore. Solista: Alexander Hullstoff

• W. A. MOZART – Andante in Do maggiore KV 315 per flauto e archi. Solista: Giuseppe Nova

• G. VERDI – Fantasia per flauto e orchestra. Solista: Giuseppe Nova

• O. RESPIGHI – Antiche danze ed aria n. 3

• J. MASSENET – Meditation de Thais. Solista: Aiman Mussakhayajeva

• C. SAINT-SAËNS – Introduzione e rondo capriccioso. Solista: Aiman Mussakhayajeva

Ai residenti si consiglia di raggiungere il Palazzo a piedi, per coloro che raggiungeranno l’abitato di Villa d’Agri dai paesi limitrofi e/o fuori regione si consiglia di utilizzare i parcheggi liberi comunali più vicini (zona antistante l’Eurospin, parcheggio in Via Pasquale Festa Campanile, Via Petruccelli della Gatta, Piazza Morlino (mercato).

È istituito il divieto di sosta in Via Leonardo Sinisgalli all’altezza dei VV.FF., per ragioni legate alla sicurezza e per permettere il regolare accesso accesso pedonale (anche ai disabili) alla zona del concerto.

Di seguito la locandina con i dettagli.