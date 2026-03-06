Potenza, in questa zona: “pensilina rimossa e mai sostituita. I cittadini aspettano l’autobus sotto la pioggia”. La richiesta

Il consigliere comunale della Lega Alfonso Nardella ha presentato una richiesta di intervento all’assessore alla mobilità per chiedere il ripristino della pensilina della fermata autobus in via Tommaso Stigliani, nel rione Malvaccaro, rimossa anni fa e mai più reinstallata:

“Parliamo di una fermata molto utilizzata da studenti, lavoratori e soprattutto da molti anziani del quartiere – dichiara Nardella – ma da anni i cittadini sono costretti ad aspettare l’autobus senza alcuna copertura, esposti alla pioggia e al vento.

È l’ennesimo segnale della scarsa attenzione dell’amministrazione verso i quartieri”.

Per il consigliere della Lega si tratta di un intervento semplice che però continua a essere ignorato dall’amministrazione comunale.

“Non servono grandi opere o annunci – conclude Nardella – ma risposte concrete ai disagi quotidiani dei potentini.

Chiediamo il ripristino immediato della pensilina e della seduta per garantire condizioni minime di dignità a chi utilizza il trasporto pubblico”.