Provincia di Potenza a sostegno della Fondazione Interesse Uomo: “ringraziamo Don Marcello Cozzi e tutti coloro che forniscono supporto a chi si trova in difficoltà”. Complimenti

La Sala consiliare della Provincia di Potenza ha fatto da cornice all’incontro pubblico promosso dalla Fondazione Nazionale Interesse Uomo Onlus in occasione del trentesimo anniversario della Legge n. 108 del 7 marzo 1996.

Un’occasione di confronto sulle politiche di contrasto alle fragilità finanziarie e sull’evoluzione delle strategie di sostegno alle persone più esposte al rischio di esclusione economica.

Ha sottolineato il Presidente Christian Giordano:

“Ospitare questo appuntamento nella nostra sede ha per noi un grandissimo valore.

La Provincia di Potenza ha sempre sostenuto questo percorso e l’azione della Fondazione Interesse Uomo, e continuerà a farlo.

Un ringraziamento a Don Marcello Cozzi e a tutti coloro che si adoperano quotidianamente, con coraggio e competenza, per fornire supporto a chi si trova in difficoltà.

Il nostro impegno sarà quello di continuare a sostenere questa rete di legalità, con l’obiettivo di rafforzare il legame tra istituzioni, associazioni e cittadini, affinché gli strumenti di tutela economica siano sempre più conosciuti e accessibili.”