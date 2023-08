Potenza: “in questo rione gli automobilisti sfidano ogni volta la fortuna”! La denuncia

Problemi di viabilità in questo rione a Potenza.

Ecco cosa segnala una residente:

“Vorrei sapere perché non è possibile intervenire con dei paletti fissi (lì c’è un divieto di sosta permanente con rimozione forzata!!) affinché chi sale da via Messina e deve immettersi su via Ancona, non debba necessariamente sfidare ogni volta la fortuna o incappare in imprecazioni di ogni genere da parte degli automobilisti che si ritrovano uno che gli sbuca nella corsia di marcia all’improvviso, visto che la visibilità è pari a zero!!

Aggiunge un altro cittadino:

“È davvero molto pericoloso.

Si sfida la fortuna tutti i giorni per uscire di casa.

Sono anni che noi del rione speriamo che venigano installati dei paletti.

Poi ci hanno messo lo specchio di fronte che poco poco ci aiuta ad immetterci su via Ancona.

Adesso si parcheggiano in doppia fila o tripla già dallo stop“.

