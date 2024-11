Potenza, inaugurazione delle 23 stazioni e-bike! Ecco quando

Lunedì 25 Novembre alle ore 11:00, inaugurazione del nuovo servizio di bike sharing a Potenza, presso il Terminal Gallitello.

È un progetto promosso dalla Regione Basilicata con la collaborazione delle Ferrovie Appulo Lucane.

Ad aggiudicarselo, la società Vaimoo, già operatrice in questo ambito in diverse città in Puglia, Piemonte e Abruzzo.

Una flotta di 85 e-bike coprirà 23 “stazioni” urbane di interscambio, rese disponibili dal Comune di Potenza, ossia delle aree specifiche dove potranno essere prelevate o consegnate le bici elettriche.

Gli utenti potranno accedere al servizio attraverso un’app.

Durante l’inaugurazione verranno comunicati i dettagli tecnici di utilizzo.

L’obiettivo è quello di offrire un sistema di mobilità integrata a supporto del trasporto pubblico locale.

L’assessore alle Infrastrutture e ai Trasporti della Regione Basilicata, pasquale Pepe dichiara:

“La diffusione del bike sharing nelle città dà la misura del grado di civiltà che raggiunge una comunità.

Nel caso lucano, la condivisione di un mezzo di trasporto individuale come la bici, peraltro green, va intesa come un tassello nel più ampio contesto dell’interconnessione dei trasporti collettivi.

Uno scenario che abbiamo realizzato in Basilicata attraverso la mobilità metropolitana su rotaia che a Potenza e a Matera, da alcune settimane, collega diverse stazioni urbane e, quindi, rende possibile muoversi limitando l’utilizzo dell’automobile.

Ciò si traduce, dal punto di vista della tutela ambientale e del miglioramento della qualità della vita, in minori emissioni e in un alleggerimento del traffico su strada”.