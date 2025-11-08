Potenza: incidente in provincia!

Incidente all’altezza del Ponte “Torrente Alli” in direzione Viggiano.
Al momento il traffico risulta rallentato.
Sono intervenuti sul posto i Carabinieri.
Raccomandiamo la massima prudenza.
Incidente all’altezza del Ponte “Torrente Alli” in direzione Viggiano.
Al momento il traffico risulta rallentato.
Sono intervenuti sul posto i Carabinieri.
Raccomandiamo la massima prudenza.
La Segreteria Regionale FIALS Basilicata ha inviato una richiesta urgente all’Assessore alle Politiche della Salute e al Direttore Generale del Dipartimento Politiche della Persona della…
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, con sentenza depositata oggi, ha accolto il ricorso presentato da alcune società di vendita del gas, annullando le…
Incidente all’altezza del Ponte “Torrente Alli” in direzione Viggiano. Al momento il traffico risulta rallentato. Sono intervenuti sul posto i Carabinieri. Raccomandiamo la massima prudenza.
Assegni più alti. Ci sono buone notizie per i pensionati. A partire da lunedì 1° dicembre 2025 prenderanno il via le consuete erogazioni degli assegni…
Lucia Nardiello, responsabile della comunicazione al Crob (Centro di riferimento oncologico di Basilicata), è stata eletta presidente dell’Ucsi (Unione cattolica della stampa italiana) di Basilicata…
Legambiente presenta il nuovo report incentrato sugli impatti che la crisi climatica nei Comuni con oltre 50mila abitanti In Italia negli ultimi 11 anni sono…
Si è chiusa poco fa la partita tra la Cavese e il Potenza Calcio. La gara, che ha visto la vittoria della squadra avversaria, termina…
Aperti i termini per la presentazione dei progetti relativi all’Avviso pubblico dell’assessorato all’Ambiente e alla Transizione Energetica della Regione Basilicata per la realizzazione di impianti…
Sarà presentato domani sabato 8 novembre, a Bella (Pz), presso la sala consiliare del Comune, alle ore 17.00, il secondo volume “Terre Lucane – Il…
Accendere i riflettori sul mondo della ricerca contro il cancro. Ci sono anche Potenza e Matera tra i 61 comuni lucani pronti ad accogliere, nel…
Poco fa, a Potenza, si è verificato un incidente tra un’auto e una motocicletta. L’impatto è avvenuto in via Cavour. Sul posto intervenute le Forze…
Acquedotto Lucano informa che a Potenza, per ripristinare il livello dei serbatoi, l’erogazione idrica sospesa dalle 21:00 del 07/11/2025 alle 07:00 del 08/11/2025 in: C.da…
Strade nuove in arrivo a Potenza. Proseguono, infatti, i lavori di ripristino del manto stradale in diverse zone della città. Nei prossimi giorni, come fa…