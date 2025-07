Potenza: intensificati i controlli delle Forze di Polizia sulle principali arterie della provincia. I dettagli

Ancora una volta il tema della sicurezza stradale sul tavolo del Prefetto di Potenza Michele Campanaro.

Nel corso dell’ultima riunione di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, in presenza dei vertici della Struttura Territoriale ANAS di Basilicata e dei Sindaci dei Comuni di Anzi, Laurenzana e Pignola, il Rappresentante del Governo ha disposto una mirata intensificazione dei controlli da parte delle Forze di Polizia sulla Strada Statale 92, ove erano segnalate pericolose gare tra motociclisti.

I servizi saranno assicurati dalla Sezione di Polizia Stradale di Potenza e dalle Stazioni dell’Arma dei Carabinieri territorialmente competenti, condividendo l’importanza di proseguire sulla strada della deterrenza attraverso l’intensificazione mirata dei controlli, che saranno estesi anche alle altre principali arterie stradali extraurbane, in questo periodo particolarmente interessato da flussi veicolari sostenuti.

In occasione della stessa seduta di Comitato, il Prefetto ha preannunciato la prossima convocazione dell’Osservatorio provinciale per il monitoraggio degli incidenti stradali, nella cui cornice sono state già messe in campo, nei mesi scorsi, una serie di iniziative di prevenzione all’incidentalità, con campagne straordinarie di informazione sui rischi legati alla violazione delle regole della circolazione stradale.

Ha dichiarato il Prefetto Campanaro a margine della riunione di Comitato:

“Per aggredire efficacemente il fenomeno dell’incidentalità stradale, non basta aumentare i controlli da parte delle Forze di Polizia, come pure stiamo facendo.

Occorre continuare a dare convintamente impulso, attraverso il tavolo dell’Osservatorio provinciale costituito qui in Prefettura, ad ogni iniziativa utile a toccare efficacemente le coscienze degli utenti della strada, giovani e non, sull’importanza del rispetto delle regole quando ci si mette alla guida di un’auto o di una moto, per la tutela della vita propria e di quella degli altri”.