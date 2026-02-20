Potenza, lavori in questa zona: le modifiche alla circolazione da domani

Nei giorni 21 e 22 Febbraio 2026, in via del Gallitello a Potenza (altezza Cabina Primaria E-Distribuzione), saranno eseguiti importanti lavori sulla linea elettrica ad alta tensione (150 kV) da parte di Terna.
Orari interessati:
- Dalle 5:00 alle 18:00 entrambi i giorni.
È previsto:
- Restringimento della carreggiata con senso unico alternato regolato da movieri;
- Chiusure temporanee al transito veicolare per max 10 minuti nei seguenti orari: 21 febbraio: 5:00–9:00 e 14:00–16:00; 22 febbraio: 5:00–18:00.
L’area interessata sarà quella tra l’intersezione con via Verrastro e quella con via Mediterraneo.
Il personale addetto garantirà la sicurezza e segnalerà eventuali percorsi alternativi per pedoni e veicoli.
Ci scusiamo per gli eventuali disagi e ringraziamo per la collaborazione”.