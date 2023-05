Potenza: Maestri del Lavoro di Basilicata ricevuti dal Prefetto. I dettagli dell’incontro

Giovedì 27 Aprile 2023, una delegazione dei Maestri del Lavoro di Basilicata, composta da Console Regionale MdL di Basilicata, Lorenzo Berardino, dal Console Provinciale MdL di Potenza e Segretario Regionale MdL di Basilicata, MdL Vincenzo Nardiello e dal Segretario Provinciale Mdl di Potenza, MdL Melchiorre Porretti, ha incontrato, nella Sede della Prefettura di Potenza, S.E. il Prefetto Dott. Michele Campanaro.

L’incontro, svoltosi in un clima di massima cordialità, ha inteso essenzialmente voler “gettare le basi“ per una fattiva collaborazione, come da consuetudine, per la prossima cerimonia di consegna delle “Stelle al Merito“, con i relativi Brevetti, ai 7 neo Maestri del Lavoro del 2023 che si sono distinti per particolari meriti morali, professionali e di laboriosità.

Quest’anno la cerimonia avrà luogo in occasione della Giornata Nazionale, nel mese di dicembre, per celebrare i 100 anni dell’istituzione della “Stella al Merito del Lavoro“.

Il Presidente Nazionale della Federmaestri, Elio Giovati, con i vertici delle Istituzioni della Repubblica Italiana, fra cui Il Presidente Mattarella ed il Ministero del Lavoro, sta lavorando per definire una Giornata Nazionale, nei primi giorni di dicembre, dedicata alla “Stella“ sia a Roma che in tutti i capoluoghi di Regione come orami prassi consolidata.

La cerimonia di consegna, tradizionalmente svolta il 1° Maggio, quest’anno, quindi, verrà spostata in avanti, a Dicembre appunto, con una Giornata Nazionale tutta dedicata ai Maestri del Lavoro della Repubblica Italiana.

S.E. Il Prefetto ha dichiarato di essere disponibile a pianificare la cerimonia, in presenza delle massime Autorità Regionali Politiche, Religiose, Militari, oltre a Rappresentanti delle Istituzioni Nazionali, in cui saranno accolti i neo insigniti della Regione Basilicata, sia della Provincia di Matera che di Potenza.

Il Console Berardino Lorenzo, ringraziando S.E. il Prefetto per la disponibilità, ha evidenziato l’opera meritoria di testimonianza ed impegno dei Maestri del Lavoro, con momenti di socializzazione, di comunicazione e confronti con Enti Istituzionali e vari Enti Sociali, a partire dal mondo della scuola, con cui già sono stati avviati programmi di Alternanza Scuola Lavoro, per trasferire esperienze e modelli di vita vissuta onde stimolare i giovani che vedono frantumare il loro sogno data l’incertezza di trovare un lavoro con cui dare senso alla propria vita futura.

Lo spirito di tale iniziativa tende a mettere a frutto le notevoli esperienze pregresse dei Maestri del Lavoro a servizio della società civile in puro stile volontaristico, ma fortemente mirata a dare impulso e prospettiva di sviluppo a questa nostra trascurata e martoriata Regione.

Ecco i 7 nominativi insigniti dal Presidente della Repubblica Mattarella:

BOLLINO Massimiliano;

DAMBROSIO Salvatore;

MONDELLI Raffaele;

PERLA Carmela Rosaria;

PETRUZZELLI Emilia;

VIOLA Vincenzo Maria;

VISCEGLIA Giovanni.

