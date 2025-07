Potenza-Melfi: ripristinata la viabilità su questo tratto di strada!

Nella mattinata di ieri, Mercoledì 30 Luglio, è stata ripristinata la piena viabilità lungo la strada statale 93 “Appulo Lucana” dallo svincolo con la SS658 “Potenza-Melfi” fino all’innesto con il Centro abitato di Rapolla, al km 71,700.

E’ quanto rende noto Anas che aggiunge:

“Tale tratta stradale, in entrambi i sensi di marcia, era fruibile soltanto a residenti e frontisti, fino alla ultimazione – occorsa nella serata di ieri – delle attività di consolidamento delle aree a rischio idrogeologico e messa in sicurezza delle pareti instabili di via Estramurale nel Comune di Rapolla – 1° Lotto funzionale.

L’intervento è consistito nella realizzazione di una galleria di 90 metri a protezione della sede stradale della SS93 e nel rafforzamento corticale delle parti instabili dei versanti, che più volte in passato avevano dato origine alla caduta di materiale sulla sottostante strada.

Al di sopra di tale galleria è stato realizzato, inoltre, un parcheggio auto.

Tali lavori, nell’ambito di un più ampio intervento di messa in sicurezza delle pareti instabili lungo la SS93 “Appulo – Lucana”, sono stati finanziati dalla Regione Basilicata per un investimento complessivo di circa 1,6 milioni di euro e, come detto, eseguiti dal Comune di Rapolla nel tratto delimitato quale Centro abitato, nel rispetto del Codice della Strada”.