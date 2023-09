Potenza, mensa scolastica: al via le iscrizioni. Ecco come fare domanda

Il Comune di Potenza comunica:

“è possibile presentare le istanze di iscrizione al servizio di ristorazione scolastica per l’anno scolastico 2023/2024, dal 13 al 21 settembre 2023 con le seguenti modalità:

in modalità cartacea presso gli uffici della Multiservice Sud siti in Via Appia 208 – Potenza nei seguenti orari:

– dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.30 alle ore 17.00

– sabato 16/09/2023 dalle ore 9.00 alle ore 13.00

in modalità telematica al seguente link https://www.apservice.it/pspotenza/insLogin.aspx?ReturnUrl=%2fpspotenza

L’iscrizione al servizio dovrà essere corredata, a pena di esclusione, da:

copia dell’ultima attestazione ISEE in corso di validità; (la presentazione della certificazione ISEE è obbligatoria per gli utenti che chiedono di poter usufruire della tariffa agevolata);

copia del documento di riconoscimento valido del richiedente il servizio (genitore/tutore);

certificato medico rilasciato dal pediatra che attesti esigenze alimentari differenziate li’ dove presenti;

copia del primo versamento di un minimo di 25 pasti per le scuole dell’infanzia, 20 pasti per le scuole primarie, 10 pasti per le scuole secondarie di primo grado.

Il servizio avrà inizio il 25 settembre 2023“.a

