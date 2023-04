Potenza, modifiche alla circolazione per il nodo complesso del Gallitello! Ecco l’ordinanza

Nuove modifiche alla circolazione a Potenza che interessano il nodo complesso del Gallitello.

Ecco cose prevede l’Ordinanza n. 193/2023:

“Premesso che sono pervenute a questa U.D. alcune richieste volte a valutare l’attuale circolazione veicolare, a fronte di necessità per i “mezzi pesanti” dell’ ACTA di raggiungere il prossimo centro di raccolta (nell’area dell’ex autoparco Comunale), zona sottostante il Nodo Complesso del Gallitello, che si interseca con Via Isca del Pioppo;

Considerato che:

attualmente la bretella di strada, che fiancheggia sulla sinistra il terminal Gallitello delle FAL, che collega la zona sottostante il Nodo Complesso a via Vaccaro, risulta essere a senso unico con transito autorizzato a tutti i veicoli e sia stato istituito senso vietato all’intersezione con Via Vaccaro (tratto A-A’ in planimetria);

(tratto A-A’ in planimetria); con ordinanza n.168 del 21/04/2022 per agevolare il raggiungimento delle poche abitazioni sottostanti il Nodo Complesso, veniva istituito il senso unico per mt. 100,00 da intersezione bretella proveniente dal Nodo Complesso e fino al civico 178 di via Isca del Pioppo direzione “IPERFUTURA ”(punto B in planimetria);

”(punto B in planimetria); Preso Atto che la rampa di accesso al centro di raccolta dell’ACTA non consente considerata la limitata larghezza della carreggiata il transito ai “mezzi pesanti dell’ACTA”;

Avuto Riguardo alle motivazioni sopra indicate si ritiene che l’unica modalità operativa idonea per migliorare le condizioni di accessibilità, di fruizione e di sicurezza veicolare e pedonale, si ritiene opportuno consentire, sulla suddetta bretella di strada, la circolazione ai soli mezzi dell’ACTA, per raggiungere il prossimo centro di raccolta (nell’area dell’ex autoparco Comunale), zona sottostante il Nodo Complesso del Gallitello, e rivedere, quindi, la regolamentazione della circolazione veicolare dell’area interessata;

Visto l’art. 107 del D. Lgs 267/2000 – Testo Unico dell’Ordinamento degli Enti Locali – “funzioni e responsabilità della dirigenza”; Vist gli artt. 5 (comma 3), 6 e 7 del D.L vo n° 285 del 30/4/1992 e relativo regolamento di esecuzione D.P.R. n° 495 del 16/12/1992 e successive modificazioni;

DISPONE dall’apposizione della relativa segnaletica stradale verticale:

il “DIVIETO DI TRANSITO” – “eccetto mezzi ACTA”, della bretella di strada che fiancheggia sulla sinistra il terminal Gallitello delle FAL, che collega la zona sottostante il Nodo Complesso a via Vaccaro (tratto A-A’ in planimetria);

il “SENSO VIETATO”, direzione via Vaccaro, per i veicoli provenienti dalle abitazioni sottostanti il Nodo Complesso, all’intersezione Via Isca del Pioppo (punto B in planimetria);

“DIREZIONE OBBLIGATORIA A DESTRA” ai veicoli in uscita dal centro di raccolta “eccetto mezzi ACTA”(punto C in planimetria);

la CONFERMA di quanto istituito con ordinanza n.168 del 21/04/2022 per i veicoli provenienti dalle abitazioni sottostanti il Nodo Complesso, all’intersezione Via Isca del Pioppo direzione “IPERFUTURA”(punto B in planimetria).

La presente Ordinanza, può essere revocata in qualsiasi momento per sopravvenute esigenze e viene trasmessa, per quanto di competenza:

agli operatori della segnaletica stradale;

Comando di Polizia Locale;

all’ ACTA;

all’ufficio URP per la pubblicazione”.

Ecco la planimetria.

