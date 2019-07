Potenza: modifiche alla viabilità in questa zona

Il Comune di Potenza fa sapere che:

“A seguito di un sopralluogo effettuato dall’assessore alla Viabilità Giuseppe Pernice, dal responsabile dell’ufficio comunale Mobilità, dal responsabile unico del procedimento per Acquedotto lucano e dal responsabile della ditta esecutrice dei lavori che si stanno eseguendo in via Mazzini, dal prossimo Lunedì 22 Luglio sarà possibile, per il traffico veicolare proveniente da via IV Novembre, svoltare anche a sinistra verso Portasalza, in quanto il cantiere è in fase di spostamento a scendere in via Mazzini”.