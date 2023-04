Potenza nel torneo di calcio a Torino: i nostri ragazzi pronti alla sfida! In bocca al lupo

Gli auguri di buona fortuna da parte del Sindaco di Potenza Mario Guarente e dell’assessore allo Sport Gianmarco Blasi sono stati formulati per le rappresentative regionali impegnate, a Torino, nel Torneo delle Regioni della Lega Nazionale Dilettanti.

“La nostra Regione e la nostra città, saranno rappresentate al torneo di Torino da rappresentative di tutto rispetto: le Under 15-17-19 maschili e la rappresentativa femminile over 16. Tanti ragazzi e ragazze, che giocano a calcio a Potenza e in tutta la Regione.

Siamo certi – proseguono Guarente e Blasi – che come sempre, il movimento lucano non tradirà le aspettative.

Per questa prova tanto difficile ed emozionante, il nostro in bocca al lupo ai ragazzi, al Comitato regionale e al presidente Fittipaldi, che incontreremo al suo rientro per stilare un resoconto del torneo e confrontarci sul come lavorare assieme, Comune e LND, per favorire la promozione del gioco del Calcio”.a

