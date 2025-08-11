Potenza, nessuno resti solo a Ferragosto: aiuta a portare un sorriso sulla tavola di chi non può permettersi di festeggiare. Ecco come donare

Quando agosto bussa alle porte, Potenza risponde con il cuore.

L’arrivo di Ferragosto, simbolo di festa e riposo per molti, diventa grazie all’Associazione Culturale “Io Amo il Potenza” un’occasione per ricordare chi, troppo spesso, resta ai margini della gioia condivisa.

È questo lo spirito che anima, anno dopo anno, il “Ferragosto Solidale”, una tradizione che parla di speranza, generosità e comunità.

Con l’edizione 2025, l’associazione rinnova il suo impegno: portare un po’ di sollievo e speranza a chi ne ha più bisogno, raccogliendo generi di prima necessità e viveri per le case famiglia Casa Don Tonino e Casa Melania.

Queste strutture, ogni giorno, rappresentano un rifugio prezioso per chi affronta difficoltà, offrendo accoglienza e sostegno concreto, mai scontato e sempre indispensabile.

L’iniziativa invita tutti i cittadini a partecipare con un piccolo gesto, consapevoli che proprio questo atto, all’apparenza minimo, può trasformarsi in un aiuto determinante per chi vive nell’incertezza.

Non una raccolta anonima, ma un abbraccio collettivo, che attraversa le mura domestiche e si riversa nelle vie della città, rendendo Potenza più bella, più viva, più umana.

La macchina della solidarietà di “Io Amo il Potenza” si muove con semplicità e passione, coinvolgendo volontari, sostenitori e chiunque abbia voglia di donare un po’ del proprio tempo o delle proprie risorse.

La comunicazione è immediata, grazie anche alla possibilità di contattare l’associazione direttamente su WhatsApp.

Nel corso degli anni, il Ferragosto solidale si è trasformato in una tradizione irrinunciabile.

Non si tratta solo di una raccolta, ma di un vero momento di incontro e di crescita: perché ogni volta che una mano si tende per aiutare, Potenza si fa più bella.

Ogni pacco, ogni dono, ogni sorriso condiviso è il segno di una comunità che non si dimentica di nessuno.

Potenza, ogni agosto, si scopre più forte, più unita, più solidale.

Dunque, chiunque può in qualche modo aiutare i propri concittadini e può dare il suo contributo effettuando anche una donazione libera con bonifico a:

codice IBAN: IT43A0567617295IB0000866678

intestazione: Angelo Triani

causale: Donazione

Grazie a “Io Amo il Potenza”, questa festa si rinnova ogni anno, accendendo speranza e gratitudine nel cuore della città.