Acquedotto Lucano informa che a Potenza, a causa di un guasto improvviso, è in corso la sospensione dell’erogazione idrica in via Caserma Lucana e zone limitrofe.

Il ripristino è previsto per le ore 13:30 circa di oggi, salvo imprevisti.

Facciamolo sapere alle persone che vi abitano per contenere il più possibile i disagi.