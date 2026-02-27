Potenza non dimentica Antonio, giovane che ha perso la vita sul lavoro: sempre vivo il suo ricordo

Impossibile dimenticare la tragedia che ha scosso l’intera città di Potenza la quale, a distanza di otto anni, non dimentica Antonio Caggianese.
Un sorriso che resterà per sempre nel cuore di quanti gli hanno voluto bene, una mancanza incolmabile che dà il tormento a chi avrebbe voluto che quel giorno le cose fossero andate diversamente.
Piange ancora Potenza per la scomparsa del 28enne Antonio.
Il 26 Febbraio nel 2018 Antonio Caggianese, mentre stava lavorando all’interno dell’azienda di Tito Scalo (specializzata nello smaltimento dei rifiuti) rimase schiacciato da un macchinario.
Le sue condizioni apparvero subito gravi e quando arrivarono i soccorsi purtroppo non c’era già più nulla da fare.
Era un grande tifoso del Potenza Calcio.
La sua scomparsa ha lasciato un vuoto immenso.
Alla sua famiglia va il nostro pensiero e l’augurio di trovare quotidianamente forza nell’amorevole ricordo di Antonio.