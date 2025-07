“Potenza non può essere lasciata fuori dalla narrazione del nostro passato”. La denuncia

“Il progetto Fantastico Medioevo, promosso dalla Presidenza della Giunta regionale di Basilicata e coordinato dalla Fondazione Matera Basilicata 2019, rappresenta una straordinaria occasione per riscoprire e valorizzare le radici medievali della nostra regione.

L’iniziativa segna l’avvio di un ambizioso percorso triennale che intreccia ricerca scientifica, spettacolo, turismo culturale e promozione territoriale.”

Lo afferma in una nota il consigliere regionale dei Fratelli d’Italia Alessandro Galella che aggiunge:

“Condivido con convinzione lo spirito e le finalità di questo progetto, che pone al centro la figura di Federico II e l’importanza della Basilicata come crocevia politico-culturale nel cuore del Medioevo europeo.

La Basilicata può e deve parlare al mondo anche attraverso la sua eredità storica e culturale.

Tuttavia non posso non segnalare – almeno in questa prima fase – l’assenza della città di Potenza che, come noto, custodisce resti di insediamenti longobardi e normanni, una delle poche testimonianze intatte della Via Herculea (il Ponte Romano), una torre longobarda, numerose chiese medievali e soprattutto un centro storico che, nonostante le ferite del tempo e dei terremoti, conserva la tipica struttura urbanistica delle città murate medievali, fatta di vicoli chiusi, le cosiddette quintane.

Ma Potenza offre al tempo stesso un patrimonio culturale post-moderno e architettonico di grande valore, due musei archeologici di rilievo nazionale, un Archivio di Stato tra i più grandi del Sud, un sistema bibliotecario di prim’ordine.

Tutti elementi che dovrebbero rendere il capoluogo centrale in ogni strategia di valorizzazione culturale della nostra regione.

Invito, dunque, la Giunta regionale e la Fondazione Matera Basilicata 2019 a valutare l’immediata inclusione di Potenza nel calendario delle attività, affinché questa iniziativa possa essere veramente partecipata e rappresentativa di tutta la nostra storia.

Il Medioevo della Basilicata non è solo racconto, ma memoria viva. E la città di Potenza non può essere lasciata fuori dalla narrazione del nostro passato”.