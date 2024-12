Nuova centenaria in provincia di Potenza.

Si tratta di nonna Anna Cascini di Carbone che ha compiuto ben 100 anni.

Così commenta l’Amministrazione comunale a nome di tutta la comunità:

“Donna tenace ed infaticabile lavoratrice, testimone del suo tempo e custode della cultura e dell’identità carbonese.

I più fervidi auguri alla Signora Anna Cascini per il suo centesimo compleanno“.

Non ci resta che unirci a tutta la comunità in un coro di Auguri per nonna Anna.