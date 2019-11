Potenza, con Novembre è arrivato il maltempo: ecco le ultime previsioni

Il maltempo è tornato su Potenza.



Dopo le belle giornate del mese di Ottobre, pare proprio che l’autunno abbia deciso di fare realmente il suo ingresso.

Secondo gli esperti di 3bmeteo, domani ci aspettano nubi in progressivo aumento con piogge al pomeriggio.

La temperatura massima registrata sarà di 18°C e la minima di 10°C.

Per la giornata di Domenica si prevedono cieli molto nuvolosi e coperti con deboli piogge per l’intera giornata.

La temperatura massima registrata sembra sarà di 18°C e la minima di 12°C.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco di seguito la situazione meteo complessiva su Potenza, con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani.