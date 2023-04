Potenza, per festeggiare la giornata del Jazz evento ai massimi livelli: ecco tutti i dettagli

Domenica 30 Aprile per l’International Jazz Day, il Jazz club Potenza in collaborazione con il Comune di Potenza presenta: Giovanni Scasciamacchia with Dado Moroni e Giuseppe Bassi “SWINGING IN FRIENDSHIP”.

Prevista la presentazione del nuovo disco di Standards Jazz prodotto da Giovanni Scasciamacchia per Abeat Records. Dado Moroni piano; Giuseppe Bassi double bass; Giovanni Scasciamacchia drums.

Spiegano gli organizzatori:

“Molte registrazioni divenute storiche sono state a volte il frutto di sedute apparentemente occasionali.

A volte questo tipo di impostazione fa storcere il naso poiché si pensa che una scarsa progettualità sia sinonimo di ‘improvvisazione’.

Un ossimoro!

Nella musica jazz l’anima è rappresentata dallo spirito d’improvvisazione.

Senza improvvisazione non c’è jazz e questo è l’argomento meno opinabile quando ci si confronta sulla musica.

Quando a trovarsi in uno studio di registrazione sono tre alfieri del jazz italiano e non solo, non si può che gioire.

E in effetti la gioia, il divertimento, un interplay misterioso quanto creativo sono gli umili, semplici e quanto mai efficaci ingredienti di questo meraviglioso disco.

Lo swing di Dado Moroni è universalmente riconosciuto e con il magistrale supporto di Scasciamacchia e Bassi, siamo ai massimi livelli.

Un disco che mette d’accordo tutti i grandi appassionati sia della tradizione che della modernità, grazie alle originali invenzioni stilistiche alle quali i tre sanno dare vita.

Dado Moroni è uno dei pianisti jazz italiani più richiesti in Europa e in America.

Debutta a 17 anni con Tullio de Piscopo e Franco Ambrosetti col quale ancora oggi collabora.

Nel 1987 viene chiamato, unico europeo, insieme ai pianisti Hank Jones, Barry Harris e Roland Hanna, a far parte della giuria del premio internazionale pianistico Thelonious Monk, svoltosi a Washington.

Dado Moroni è uno dei pochissimi musicisti italiani la cui biografia è inserita nell’importante “Biographical Enciclopedia of Jazz” di Leonard Feather e Ira Gitler.

Vanta prestigiose e continuative collaborazioni con le grandi star del jazz mondiale.

Nel 2012 è uscito un cd dal titolo “Two for Duke” prodotto da Via Veneto Jazz / Jandomusic in duo con il sassofonista Max Ionata e nel Maggio dello stesso anno Dado è stato invitato nuovamente al Vicenza Jazz Festival insieme con gli altri pianisti Mulgrew Miller e Kenny Barron per un omaggio a Thelonious Monk e a Luglio, con la stessa formazione più il pianista Eric Reed, si è esibito al Festival di San Sebastian, in Spagna.

Nel 2014 Dado ha omaggiato la musica di John Coltrane con un cd intitolato “Five for John” ( Via Veneto Jazz / Jandomusic ) in compagnia di Joe Locke al vibrafono, Alvin Queen alla batteria, Marco Panascia al contrabbasso e Max Ionata al sax tenore.

Questo progetto è stato promosso in tutta Europa con una tournè di due settimane.

Nello stesso anno sempre Via Veneto Jazz / Jandomusic hanno prodotto un altro cd del duo Dado Moroni / Max Ionata questa volta dedicato alla musica di Stevie Wonder, intitolato appunto ‘Two for Stevie’ e il duo si è esibito in Giappone e ad Hong Kong.

Dal mese di Agosto 2014 Dado è docente presso i seminari estivi di Nuoro Jazz.

Nel 2015 esce il cd Barbershop, edizioni ABeat, con Franco Cerri, Riccardo Fioravanti e Stefano Bagnoli.

Dado ama inoltre cimentarsi anche con artisti normalmente ‘lontani’ dalla sua sfera di azione, ottenendo risultati sempre interessanti.

Lucio Dalla, Tiziano Ferro, Eros Ramazzotti, Mietta e Ornella Vanoni hanno richiesto il suo pianoforte in più occasioni e con Mietta è nato addirittura un progetto comune dal titolo ‘Quando il Jazz fa Pop’ insieme con Furio Di Castri al contrabbasso, Enzo Zirilli alla batteria e l’attore comico Alessandro Bergallo, che ha all’attivo già moltissime performances live oltre ad uno speciale realizzato nel 2013 dalla Radiotelevisione Svizzera Italiana.

A Dicembre 2015, inizia la collaborazione e la registrazione di un cd con Karima Ammar, che interpreterà brani natalizi arrangiati da Moroni ed eseguiti con una ritmica dallo swing inconfondibile di gran classe composta da Stefano Bagnoli e Riccardo Fioravanti”.

