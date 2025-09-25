Potenza: più sicurezza sulle nostre strade. Gli interventi effettuati

A Potenza più sicurezza sulle strade.
Ecco quanto fa sapere l’assessore al Comune di Potenza, Francesco Giuzio:
“Negli ultimi giorni abbiamo completato una serie di interventi che hanno riguardato la sostituzione dei guard rail danneggiati,
Alcuni di questi erano incidentati da anni e ormai dimenticati.
Oggi finalmente tornano ad essere sicuri ed efficienti.
Perché, come dice sempre il nostro Sindaco Vincenzo Telesca: la tutela dei nostri cittadini viene prima di tutto!
Ogni intervento è un passo verso una città più ordinata, curata e attenta alla sicurezza di chi cammina, pedala o guida.
La sicurezza non si promette, si costruisce!
Grazie all’Ufficio Viabilità del Comune di Potenza, che con la professionalità e la preparazione del suo personale ci ha permesso raggiungere anche questo risultato!”.