Potenza: premiato l’atleta Mattia Pietrafesa, vincitore della Coppa Italia ‘Bench press’! Complimenti

Vincitore della Coppa Italia ‘Bench press’ per la Federazione Italiana Power Lifting con il nuovo record italiano della categoria e alla DEADLIFT MOLE CUP di Torino, trionfando nella sua categoria con 240kg di stacco, risultato di grande rilievo, e ottenendo il premio come miglior Atleta Sub Junior.

E’ questo solo l’ultimo dei traguardi raggiunti da Mattia Pietrafesa, insignito di un encomio dal Sindaco di Potenza Vincenzo Telesca che, insieme all’assessore allo Sport Gerardo Nardiello, ha attestato attraverso la consegna di una targa e una pergamena, la riconoscenza della Città, per aver dato lustro a Potenza e per rappresentarla al meglio nelle competizioni nazionali e internazionali.

La cerimonia si è svolta nella Sala dell’Arco del Palazzo di Città e ha visto la partecipazione, oltre a Mattia, della sua famiglia, genitori, nonni, zii, dell’assessore Michele Beneventi e dei consiglieri comunali Enzo Stella Brienza e Donato Bonomo.

“Negli sport di squadra, – ha sottolineato il Sindaco – affrontare insieme le competizioni può essere di stimolo reciproco e favorire un sostegno anche nei momenti di difficoltà dei diversi componenti del team.

Nelle discipline che riguardano atleti singoli, i risultanti e la capacità di ottenerli dipendono unicamente dall’atleta stesso, dal gruppo di persone che ne cura l’allenamento e dalla famiglia che riveste un ruolo fondamentale affinché, il supporto morale che è in grado di fornire, possa aiutare e sostenere chi affronta le gare.

Ti auguriamo ogni bene e di raggiungere risultati sempre più importanti, continuando a essere un esempio positivo per i tanti giovani potentini, che auspichiamo possano vedere in te una fonte di ispirazione per impegnarsi a loro volta in qualsiasi sport, fonte di benessere e diffusore di sani valori”.