Potenza: “Presto avvieremo i lavori di realizzazione del Parco Sportivo di Rossellino”. Ecco le parole dell’Assessore all’Ambiente

Il parco sportivo di Rossellino, grazie all’incessante lavoro dell’U.D. Ambiente del Comune di Potenza e alla costante collaborazione sempre attenta del Sindaco Telesca, sarà presto realtà.

Ad annunciarlo l’assessore all’Ambiente Michele Beneventi:

“Un progetto realizzato nel segno della continuità amministrativa che mira a promuovere lo sport outdoor, il benessere personale e l’inclusività sociale nella nostra comunità” dichiara Beneventi.

Finanziato nell’ambito del PNRR, PNC, misura 5 C 2.3.1 “Sport e inclusione sociale”, si propone di creare un parco pubblico multifunzionale che offrirà opportunità di incontro e integrazione generazionale.

Il Parco Sportivo di Rossellino prevede una serie di interventi poco invasivi, con particolare attenzione all’accessibilità e all’inclusività.

Le principali attività sportive che verranno realizzate includono percorsi fitness nel verde, aree inclusive e attività Fuori Strada come MTB e Ciclocross.

Questo ampio ventaglio di opportunità sportive risponde alla richiesta di numerose associazioni e utenti che attualmente non dispongono di spazi adeguati per praticare sport in città.

Afferma l’assessore Beneventi:

“Il nostro obiettivo è di aumentare significativamente la presenza di infrastrutture dedicate allo sport e al tempo libero, contribuendo così a migliorare la qualità della vita dei cittadini.

Siamo convinti che il parco rappresenterà non solo un luogo di svago e attività fisica, ma anche un’occasione per valorizzare il nostro patrimonio naturalistico e paesaggistico, preservando e implementando la biodiversità dell’area”.

Il progetto prevede una serie di aree e percorsi sportivi ben connessi, coprendo un’area totale di 1726 metri quadri. Tra le strutture previste, spicca il Pump Track, che coprirà circa 1200 metri quadri.

L’importo complessivo dell’opera è di circa 1 milione e 500 mila euro, con un tempo di realizzazione previsto di 300 giorni dall’inizio dei lavori, già appaltati attraverso una normale gara.

“Con questo progetto – conclude l’assessore Beneventi – dimostriamo il nostro impegno per un futuro più sostenibile, in cui lo sport non è solo un’attività fisica, ma un mezzo per costruire comunità più unite e inclusive.

Siamo entusiasti di vedere questo progetto prendere vita e di offrirlo a tutti i cittadini di Potenza”.