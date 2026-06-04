Potenza, pronta la presentazione del cartellone sulla Villa Romana di Malvaccaro

Si terrà venerdì 5 giugno 2026, alle ore 16, nella Sala dell’Arco del Palazzo di Città, sede municipale di piazza Matteotti, la conferenza stampa di presentazione del cartellone dell’edizione 2026 di “ConGliOcchiDellaNostraStoria: La VillaRomanaDiMalvaccaro”.
All’incontro con i giornalisti per illustrare la serie di appuntamenti che animeranno il sito archeologico del capoluogo lucano, saranno presenti, il sindaco Vincenzo Telesca, l’assessore alla Cultura Roberto Falotico, le associazioni e cittadini impegnati nella realizzazione delle diverse iniziative.