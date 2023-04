Potenza, provincia scossa dalla scomparsa della giovane Ilenia: lutto cittadino per l’ultimo saluto

Il Comune di Bella in lutto.

Come fa sapere l’Amministrazione:

“In segno di cordoglio e per esprimere vicinanza e partecipazione per l’improvvisa, prematura e triste scomparsa della cara Ilenia MASI, il Sindaco Leonardo SABATO ha proclamato il LUTTO CITTADINO dalle ore 15:00 alle ore 18:00, in concomitanza della cerimonia funebre che avrà luogo domani, Domenica 30 aprile, alle ore 15:00, presso la chiesa Santa Maria Assunta Regina in Cielo di San Cataldo (Chiesa del Villaggio)“.

