Potenza, pronta la Maturità per 3.056 studenti! In bocca al lupo

L’Esame di Maturità avrà inizio il 18 giugno 2026, con lo svolgimento della prima prova scritta, e proseguirà il 19 giugno 2026, con lo svolgimento della seconda prova scritta.

La prima consiste in una prova scritta nazionale di lingua italiana o della diversa lingua nella quale si svolge l’insegnamento.

La seconda è una prova scritta, anch’essa di carattere nazionale, su una o più discipline che caratterizzano il corso di studi. Negli istituti professionali di nuovo ordinamento, disciplinati dal Dlvo n. 61/2017, la seconda prova è centrata sulle competenze in uscita e sui nuclei tematici fondamentali di indirizzo e non già sulle singole discipline.

Si tratta, quindi, di un’unica prova integrata, per la quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito fornisce la cornice nazionale generale di riferimento e le commissioni costruiscono le tracce, declinando le indicazioni ministeriali secondo lo specifico percorso formativo attivato dalla scuola.

Negli istituti presso i quali sono presenti i percorsi EsaBac ed EsaBac techno e nei licei con sezioni a opzione internazionale cinese, spagnola e tedesca, è prevista una terza prova scritta, giovedì 25 giugno 2026, dalle ore 8:30.

Il colloquio è incentrato su quattro discipline, e riguarda anche l’insegnamento trasversale dell’Educazione civica.

È finalizzato ad accertare il conseguimento del profilo educativo, culturale e professionale dello studente, a verificare l’acquisizione dei contenuti e dei metodi propri di ogni disciplina, ad appurare la capacità di utilizzare e raccordare le conoscenze acquisite e di argomentare in modo critico e pertinente.

È altresì volto a rilevare il grado di maturazione personale, di autonomia e di responsabilità raggiunto al termine del percorso di studio, anche in riferimento ad esperienze e attività condotte in contesti extrascolastici. Sarà, quindi, valorizzato, attraverso il Curriculum dello Studente, il percorso formativo e di crescita compiuto, le competenze, gli interessi, i talenti, le capacità di ognuno, in una prospettiva integrata e globale.

Nell’ambito del colloquio i candidati esporranno anche, mediante una breve relazione e/o un elaborato multimediale, l’esperienza della Formazione Scuola-Lavoro svolta nel corso degli studi.

Le commissioni d’Esame sono composte da un presidente esterno, da due membri anch’essi esterni e da due componenti interni all’istituzione scolastica. Tramite l’apposito motore di ricerca, raggiungibile all’indirizzo https://matesami.pubblica.istruzione.it/ è possibile conoscere le commissioni funzionanti in ogni regione.

In Basilicata saranno operative complessivamente n. 162 commissioni, di cui n. 100 in provincia di Potenza e n. 62 in provincia di Matera. I candidati da esaminare sono in totale n. 5.097, di cui n. 3.056 in provincia di Potenza e n. 2.041 in provincia di Matera. Gli studenti dei licei sono n. 2.693 (52,84%), gli studenti degli istituti tecnici sono n. 1.481 (29,05%), gli studenti degli istituti professionali sono n. 923 (18,11%).

A livello regionale e provinciale è operativa una task force che assicura assistenza e supporto alle commissioni, unitamente al servizio ispettivo regionale.