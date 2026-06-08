Potenza, Forza Italia riunisce residenti e commercianti: nasce il Laboratorio per il futuro del Centro Storico

Si è svolto nella mattinata di Domenica 7 Giugno nel suggestivo scenario del Parco di Montereale, un importante momento di confronto promosso da Forza Italia, che ha riunito residenti, commercianti e rappresentanti della comunità locale per ascoltare esigenze, raccogliere proposte e condividere idee per il futuro del centro storico.

L’iniziativa nasce dalla convinzione che il borgo antico rappresenti l’identità, la storia e le radici della comunità e che, proprio per questo, debba tornare a essere protagonista delle politiche di valorizzazione urbana, sociale ed economica.

Durante l’incontro sono emerse numerose criticità che interessano quotidianamente cittadini e attività commerciali, ma anche molte proposte concrete finalizzate a migliorare la vivibilità degli spazi pubblici, sostenere il tessuto economico locale e restituire decoro, attrattività e centralità al centro storico.

Tra i risultati più significativi dell’incontro vi è la nascita del Laboratorio Permanente sul Centro Storico, un organismo aperto e partecipativo che coinvolgerà residenti, commercianti, associazioni, rappresentanti delle categorie produttive, mondo universitario, clero e realtà culturali del territorio.

L’obiettivo del Laboratorio sarà quello di creare un luogo stabile di confronto, ascolto e proposta, capace di accompagnare nel tempo i processi di tutela, valorizzazione e rilancio del borgo antico attraverso il contributo diretto di tutti gli attori interessati.

All’incontro hanno partecipato numerosi cittadini e rappresentanti del mondo associativo, commerciale, professionale e culturale. Presente anche una delegazione dei Giovani di Forza Italia Basilicata e componenti del Direttivo dell’ARDSU dell’Università degli Studi della Basilicata, a testimonianza dell’importanza di coinvolgere attivamente le nuove generazioni nelle scelte che riguardano il futuro del territorio.

«Il rilancio del centro storico passa necessariamente dall’ascolto di chi lo vive ogni giorno. Per questo continueremo a promuovere occasioni di confronto e partecipazione, trasformando le esigenze raccolte in proposte concrete e condivise», sottolineano i promotori dell’iniziativa.

Conclude la nota:

“Forza Italia conferma così il proprio impegno a essere presente sul territorio e a lavorare, insieme ai cittadini, per restituire al centro storico il ruolo centrale che gli spetta nella vita sociale, culturale ed economica della comunità.

Un percorso partecipato per progettare insieme il futuro del nostro borgo”.