Sicurezza e legalità, il Prefetto di Potenza incontra i neosindaci eletti: “Non dobbiamo abbassare la guardia”. I dettagli

Questa mattina, nella Sala Italia del Palazzo del Governo, il Prefetto di Potenza Michele Campanaro, affiancato dai Dirigenti della Prefettura, ha incontrato i Sindaci eletti in occasione della tornata elettorale del 24 e 25 Maggio scorso.

Tra riconferme e new entry, hanno varcato il portone della Prefettura i Sindaci:

di Acerenza Carmine Luca Lombardi,

di Castronuovo di Sant’Andrea Umberto Di Matteo,

di Cersosimo Domenica Paglia,

di Corleto Perticara Ilenia Magaldi,

di Filiano Andrea Lacerenza,

di Lauria Antonio Rossino,

di Moliterno Antonio Rubino,

di Sant’Arcangelo Vito De Filippo,

di Sarconi Nicola Gulfo.

Assente per un grave impedimento personale il Sindaco di Francavilla in Sinni Pasquale Ciancia, che il Prefetto Campanaro sentito telefonicamente.

Presenti all’incontro anche il Presidente della Provincia di Potenza Christian Giordano, il Sindaco di Potenza Vincenzo Telesca, il Questore Raffaele Gargiulo, il Comandante Provinciale dell’Arma dei Carabinieri Luca D’Amore ed il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza Massimiliano Tibollo.

Nel rivolgere ai Primi cittadini i migliori auguri di buon lavoro, il Prefetto Campanaro ha posto al centro della riflessione il principio costituzionale della leale collaborazione tra le Istituzioni, indicandola come uno dei principali fattori di successo delle politiche pubbliche.

“Una autentica alleanza istituzionale che, come ho già avuto modo di ricordare, rimanda alla suggestiva figura mitologica del grifone che con la sua testa d’aquila rappresenta la proiezione verso l’alto e i principi di legalità dello Stato e con il suo corpo di leone richiama la forza e la vicinanza al territorio proprie delle autonomie locali”, le parole introduttive del Prefetto Campanaro.

Al centro dell’incontro, il tema della sicurezza, affrontato attraverso un confronto a tutto campo sulle principali sfide che interessano il territorio provinciale.

Sul punto, il Prefetto Campanaro ha fornito uno spaccato sull’andamento della delittuosità, sottolineando come la collaborazione sviluppata negli ultimi anni tra Prefettura, Forze di Polizia ed Amministrazioni comunali abbia prodotto risultati concreti sul fronte del contrasto alla criminalità diffusa.

Nei primi cinque mesi del 2026, rispetto all’analogo periodo del 2025, i furti, infatti, sono diminuiti di oltre il 20% ed il numero complessivo dei delitti di oltre il 21% sull’intero territorio provinciale.

Trend che trova conferma nei comuni interessati dalla recente consultazione elettorale.

Al tempo stesso, il Rappresentante del Governo ha richiamato l’attenzione sulla necessità di mantenere elevato il livello di vigilanza rispetto ai fenomeni della criminalità predatoria.

Una sfida che richiede di non abbassare la guardia e di consolidare ulteriormente il fecondo modello di collaborazione istituzionale costruito in questi anni.

In questo contesto, è stato richiamato il costante affiancamento alle Amministrazioni comunali assicurato dalla Prefettura attraverso un dialogo continuo con i territori, concretamente declinatosi mediante i Comitati provinciali per l’ordine e la sicurezza pubblica svolti direttamente nei Comuni della provincia, autentica best practice di ascolto, confronto e problem solving istituzionale.

Un metodo di lavoro che ha consentito di approfondire in maniera capillare la sicurezza urbana, rispetto alla quale il Prefetto ha evidenziato il ruolo strategico dei Sindaci, quali primi interpreti delle esigenze delle comunità locali.

In tale prospettiva, è stata ribadita l’importanza di proseguire lungo il percorso già intrapreso attraverso il rafforzamento dei sistemi di videosorveglianza con sistemi di lettura targhe e transiti collegati al Sistema Nazionale Targhe e Transiti (S.C.N.T.T.), per una più efficace interazione con le Sale operative delle Forze di Polizia, fondamentale presidio di prevenzione e contrasto alla criminalità pendolare e predatoria.

Sullo specifico tema, il Prefetto ha, inoltre, ricordato le opportunità offerte dal nuovo finanziamento del Ministero dell’Interno destinato proprio alla videosorveglianza, invitando la platea delle fasce tricolori a candidare progettualità concrete e ad investire, con convinzione, su una misura che rappresenta oggi uno dei principali strumenti di sicurezza dei territori.

Focus, poi, sul Controllo di vicinato, qualificato modello di partnership tra Istituzioni e cittadini, capace di incidere positivamente tanto sulla sicurezza reale quanto su quella percepita, nonché sul rafforzamento delle Polizie Locali e, più in generale, sugli strumenti della sicurezza integrata.

Nel corso dell’incontro, il Rappresentante del Governo ha richiamato l’attenzione dei neoeletti Sindaci anche su altre delicate e decisive questioni, tra cui la necessità di improntare il rapporto con le minoranze consiliari ai principi del confronto leale, del rispetto reciproco e della massima trasparenza dell’azione amministrativa.

“La leale collaborazione non può restare un principio astratto, ma deve tradursi ogni giorno in azioni concrete, responsabilità condivise e dialogo costante tra le Istituzioni.

È questa la strada che abbiamo scelto di percorrere e sulla quale la Prefettura di Potenza continuerà ad assicurare la massima disponibilità e il più convinto sostegno agli Enti locali.

Ai Sindaci spetta un compito impegnativo ma straordinariamente importante, perché rappresentano il presidio istituzionale più vicino alle comunità e il fondamentale anello di congiunzione tra cittadini e Stato.

A tutti voi rivolgo i migliori auguri di buon lavoro, nella certezza che sapremo continuare a fare squadra per costruire risposte sempre più efficaci ai bisogni dei nostri territori”, ha concluso il Prefetto Campanaro.