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Meteo: su Potenza splende il sole con temperature vicine ai 30 gradi. Ecco le previsioni

9 Giugno 2026

La nuova settimana continuerà sotto la presenza dell’anticiclone, ma che tempo ci attende su Potenza?

Secondo gli esperti di 3bmeteo infatti, domani 10 Giugno, avremo cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 28°C, la minima di 18°C.

Giovedì 11 Giugno avremo cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 27°C, la minima di 18°C.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani.