Potenza, purtroppo non ce l’ha fatta il 21enne coinvolto nel terribile incidente stradale

Purtroppo non ce l’ha fatta il 21enne di Pomarico in coma dopo essere rimasto gravemente ferito in un incidente motociclistico il 22 luglio scorso.

Lo ha accertato, come fa sapere rainews, la commissione convocata dalla direzione sanitaria dell’ospedale “San Carlo” di Potenza, dove il giovane centauro era ricoverato in Rianimazione da nove giorni.

Il ragazzo era andato a sbattere con la sua motocicletta contro un’auto mentre transitava nel centro del paese.

Le sue condizioni erano apparse subito critiche, tanto da richiedere il trasporto in eliambulanza all’ospedale potentino.

Ci stringiamo al dolore della famiglia per questa tragica perdita.