Potenza: questa scuola in prima linea per sostenere l’occupabilità giovanile! Ecco l’iniziativa

“Le misure per la Transizione Istruzione Lavoro – l’Apprendistato Formativo”: è il titolo del seminario in programma Venerdì 28 Febbraio, alle ore 15:00, presso il Liceo Artistico “Gropius” di Potenza.

Un evento promosso da Anpal Servizi, Ordine dei Consulenti del Lavoro-Consiglio Provinciale di Potenza, Confartigianato Basilicata, Camera di Commercio, Ispettorato Nazionale del Lavoro e MIUR-USR Basilicata impegnati a promuovere un modello di formazione che sostiene l’occupabilità giovanile, attraverso l’incontro tra domanda e offerta di lavoro.

A fare gli onori di casa, Paolo Malinconico, dirigente scolastico del Liceo Artistico “Gropius”, il quale darà il benvenuto ad ospiti e partecipanti prima dei saluti di Claudia Datena, Dirigente Ufficio Scolastico Regionale Basilicata, di Candio Paternoster, Presidente del Consiglio Provinciale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Potenza, e di Antonio Miele, Presidente di Confartigianato Basilicata.

Le riflessioni entreranno nel vivo attraverso le relazioni tecniche affidate a Michele Lorusso (Dirigente Ispettorato Nazionale del Lavoro Potenza e Matera) e a Saverio Primavera (Responsabile Servizio Orientamento e PCTO Asset Basilicata), i quali tracceranno analisi e prospettive del sistema duale in Italia e le misure incentivanti i PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento) e l’Alternanza Scuola Lavoro del Sistema Camerale Lucano

Ai professionisti di Anpal Servizi, il compito di approfondire la tematica del sistema di istruzione duale e delle misure attivabili, con particolare riferimento all’apprendistato di primo e terzo livello per favorire la transizione Istruzione, formazione, lavoro.

Non mancheranno le testimonianze positive di chi ha già sperimentato tali dispositivi di politica attiva del lavoro, consentendo a giovani studenti Lucani di completare il percorso scolastico e conseguire il diploma avendo già in mano un contratto di lavoro.

Ne parleranno:

Carmine Filardi, Dirigente Scolastico IIS “F. Petruccelli – G. Parisi” – Moliterno (PZ);

Nicola Montesano, Direttore Mediatori Linguistici di Basilicata;

Giuseppe Paternò, Presidente Ente di Formazione FORCOPIM e I.T.S. Efficienza Energetica Basilicata;

Cristian Telesca, rappresentante Impresa Punto Service di Potenza.

Il dibattito e le conclusioni dell’evento, destinato a tutti gli attori del sistema scolastico e imprenditoriale locale e ai Consulenti del Lavoro, saranno affidati a Domizio Paolone, Referente Basilicata e Puglia dell’Area Transizioni di Anpal Servizi S.p.A.

Di seguito la locandina con i dettagli.