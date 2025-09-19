Potenza, quest’arteria strategica del territorio oggi consegnata ai cittadini: gli interventi effettuati

“Un’infrastruttura cruciale frutto della collaborazione tra la Provincia di Potenza, la Regione Basilicata, il Ministero e i Comuni”, sottolinea il Presidente, Christian Giordano, che aggiunge:

“Una sinergia istituzionale che fa bene al territorio e dimostra che, quando si lavora insieme, è possibile portare a termine progetti determinanti per la crescita e lo sviluppo delle nostre comunità alle quali dobbiamo chiedere scusa per il ritardo.

Personalmente, dal 16 febbraio 2023, dopo l’incontro pubblico tenutosi a Calvera alla presenza di tutti i sindaci, ho sentito il peso di questa responsabilità.

Quel giorno capii che la Serrapotina non è solo una strada.

Oggi questa inaugurazione dimostra che la Provincia, quando ha a disposizione le risorse, riesce a dare risposte concrete, realizzando un’opera rilevante in circa 20 mesi e terminando i lavori in anticipo rispetto al cronoprogramma.

Spesso, infatti, interventi simili durano il triplo rispetto alle previsioni contrattuali o restano incompiuti.

Questo è un primo passo, ma non possiamo fermarci qui.

L’obiettivo è completare i restanti chilometri che necessiterebbero di un investimento pari a 30 milioni di euro o ultimare il tratto fino a Senise per il quale occorrerebbero, all’incirca, 6 milioni e 500 mila euro per poi procedere al completamento dell’intera opera nella quale dobbiamo continuare a credere attraverso il contributo sinergico di tutte le istituzioni coinvolte.

L’impegno della Provincia di Potenza sarà massimo per portare a termine un’infrastruttura vitale per il nostro territorio.”

I lavori hanno riguardato un tratto della lunghezza complessiva di 3.4 km di completamento della strada che, nella parte meridionale della provincia di Potenza, collega i comuni di Chiaromonte e Senise, costituito dai tronchi 6, 7 e 8 a cui si è aggiunta la realizzazione ex novo della bretella T8 di collegamento alla viabilità esistente del Comune di Senise, per dare funzionalità all’intervento.

Un investimento complessivo di 16.430.000 euro, di cui 10.030.000 euro dagli F.S.C. 2014/2020 e 6 milioni e 400 mila euro a valere sui PO FESR Basilicata 2014/2020 Area Interna Mercure, Alto Sinni, Val Sarmento.

Il progetto ha incluso opere d’arte in cemento armato, la posa di pavimentazione bituminosa, la creazione di sistemi per lo smaltimento delle acque e l’adeguamento del reticolo idraulico, oltre all’installazione dell’illuminazione pubblica, della segnaletica e delle barriere di sicurezza.

Prosegue Giordano:

“Un percorso lungo ed articolato nel corso del quale ognuno ha portato avanti le proprie competenze e messo a disposizione le risorse necessarie per raggiungere un obiettivo comune: dotare il territorio di un’infrastruttura strategica.

Un lavoro corale partito da lontano che ha visto in prima linea anche i miei predecessori: Rocco Guarino, Rocco Pappalardo, Nicola Valluzzi, Piero Lacorazza e Sabino Altobello con il supporto dei presidenti della Regione, a partire da Vito De Filippo.

Ringrazio il nostro Ufficio Viabilità, i Consiglieri provinciali, l’impresa esecutrice, la Mancusi S.p.a., e tutti coloro che si sono adoperati per la realizzazione di quest’opera che ci parla di futuro, ma che guarda al passato.

Un grande puzzle che, pezzo dopo pezzo, prende forma e ci ricorda del contributo determinante di chi, per la propria terra, tanto si è battuto come Luigi Viola e Sandro Berardone, che lottarono strenuamente per il riscatto e il rilancio dei nostri comuni.

Dal loro ricordo, che oggi avrebbero gioito con noi di questo traguardo, dobbiamo ripartire per valorizzare sempre di più il nostro territorio.”

Presenti all’inaugurazione:

il Vicepresidente della Provincia di Potenza, Rocco Pappalardo,

il Consigliere Filippo Sinisgalli,

il Dirigente dell’Ufficio Viabilità, Enrico Spera,

il RUP del progetto ing. Francesca Croatto,

il Direttore dei lavori, ing. Gaetano Ranieri,

Direttore dei lavori opere strutturali, ing. Giuseppe Alberti,

l’ing. Angelo Barbano e l’ing. Rosario Famularo, l’impresa Mancusi S.p.a.,

gli Assessori regionali Francesco Cupparo e Pasquale Pepe,