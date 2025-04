Potenza: rafforzamento dei servizi di controllo e vigilanza per queste festività!

Questa mattina, presso la Sala Italia del Palazzo del Governo, il Prefetto di Potenza Michele Campanaro ha presieduto il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, convocato per:

la sottoscrizione del “Protocollo sul controllo di vicinato” con il Sindaco del Comune di Marsico Nuovo (PZ);

la pianificazione dei servizi di vigilanza e controllo in vista delle prossime festività pasquali e dei Ponti di primavera.

Presenti alla riunione, oltre ai vertici provinciali delle Forze di Polizia e della Sezione di Polizia Stradale, il Presidente della Provincia Christian Giordano, il Sindaco di Potenza Vincenzo Telesca ed il Sindaco di Marsico Nuovo (PZ) Massimo Macchia.

Controllo di vicinato

Prima di siglare l’Accordo, il Prefetto Campanaro ha illustrato l’andamento complessivo della delittuosità nel territorio provinciale e nel Comune aderente, condividendo con il Tavolo gli esiti della Banca Dati Interforze (SDI) del Ministero dell’Interno.

Nel dettaglio, la voce “Totale delitti” ha registrato nel 2024 un trend in flessione rispetto al 2023, sia in provincia di Potenza (-3,6%), sia nel territorio di Marsico Nuovo (- 3,8%).

Scenario invariato nel primo trimestre del 2025 per quanto riguarda la provincia, con un decremento del – 8,1% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Sensibile aumento, invece, nel comune dell’Alta Val d’Agri, dove il totale dei delitti, in valori assoluti, è raddoppiato da 8 del primo trimestre del 2024 a 19 del primo trimestre del 2025.

Ancora più articolato è il quadro per gli street crime e, in particolare, per la voce “Furti”: la provincia di Potenza ha chiuso il 2024 con un leggero incremento del + 1,1%, mentre il primo trimestre del 2025 segna una flessione del – 10,5%. In contro tendenza con il dato provinciale, invece, a Marsico Nuovo i furti aumentano passando da 9 nel 2023 a 18 nel 2024 e da 5 nel primo trimestre 2024 a 6 nel primo trimestre 2025.

Dopo una breve panoramica sui pilastri che reggono l’intera struttura del Controllo di vicinato (controllo del territorio, collaborazione con le Forze di Polizia, Gruppi di vicinato, Coordinatori, formazione e cartellonistica), il Prefetto di Potenza ed il Sindaco di Marsico Nuovo (PZ) hanno, quindi, proceduto alla sottoscrizione del documento pattizio, aprendo la strada ad un avanzato modello operativo che mira a rafforzare la cooperazione tra i diversi livelli di governo presenti sul territorio e la società civile.

“Sono molto soddisfatto per le risposte che continuano ad arrivare dalle diverse realtà territoriali – ha dichiarato i Prefetto Campanaro – Ricordo che, in poco più di due anni, siamo passati da zero a 43 ‘Protocolli per il controllo di vicinato’, segno evidente che il percorso di sensibilizzazione degli Amministratori locali sulla centralità delle politiche di sicurezza urbana, intrapreso dalla Prefettura con i Comitati itineranti, ha colto nel segno”.

Tra gli strumenti di sicurezza partecipata, il Controllo di vicinato rappresenta quello maggiormente vocato alla responsabilizzazione delle singole comunità sulle problematiche del territorio, favorendo una reale coesione sociale.

“Ringrazio il Sindaco di Marsico Nuovo, per aver colto con entusiasmo questa importante opportunità, che si attaglia perfettamente al suo territorio che, oltre ad essere attraversato da 300 km di strada urbana, si presenta polverizzato in 35 contrade estese su ben 100 km². La sottoscrizione odierna, sono certo, consentirà di dare un significativo impulso al sistema di sicurezza integrata, favorendo il benessere e la vivibilità dell’intera comunità”, le parole del Rappresentante del Governo dopo aver siglato l’Accordo.

Il “Protocollo per il controllo di vicinato” ed il “Vademecum operativo” sono pubblicati sul sito istituzionale della Prefettura di Potenza all’indirizzo https://prefettura.interno.gov.it/it/prefetture/potenza.

Festività pasquali e ‘ponti’ di primavera

Introducendo il secondo punto all’ordine del giorno, il Prefetto Campanaro ha illustrato i contenuti della direttiva del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno diramata, nei giorni scorsi, ai Prefetti della Repubblica, con l’intento di promuovere un significativo upgrade degli standard di sicurezza nel periodo delle festività pasquali e dei Ponti di primavera.

In questa direzione, la riunione dell’Organo di Sicurezza provinciale si è immediatamente focalizzata sulla necessità di mappare i siti maggiormente esposti sotto il profilo religioso, turistico e commerciale del Capoluogo e della provincia, con un focus specifico sulle località che ospitano le chiese giubilari, che vedranno un sensibile aumento della presenza di fedeli e pellegrini durante le festività pasquali.

Il Prefetto Campanaro ha, quindi, disposto un capillare rafforzamento delle misure organizzative e di sicurezza, nelle zone individuate e nei pressi delle stazioni ferroviarie anche minori, declinate operativamente sul Tavolo tecnico in Questura.

In previsione di un incremento del traffico veicolare ed al fine di tutelare la sicurezza stradale, il Prefetto Campanaro ha, inoltre, informato i presenti che, nel corso del Comitato Operativo per la Viabilità – C.O.V. riunitosi nella giornata di ieri in Prefettura, è stato pianificato il rafforzamento della vigilanza sulle principali arterie della provincia, a partire dal raccordo autostradale Sicignano-Potenza e dall’autostrada A2 del Mediterraneo, nonché sui punti più critici della viabilità interna.

Una mirata intensificazione dei controlli è stata disposta, in particolare, su veicoli commerciali e su quelli per il trasporto collettivo di persone; occhi puntati anche su aree di servizio e parcheggi autostradali per il contrasto alla microcriminalità.

Nella stessa direzione, il Prefetto ha, infine, disposto di incrementare l’attività di prevenzione e repressione delle violazioni delle norme di comportamento alla guida, con particolare riguardo alle condizioni psicofisiche dei conducenti, al corretto utilizzo dei dispositivi telefonici ed elettronici ed al rispetto dei limiti di velocità.

“La tutela dell’incolumità e della sicurezza dei cittadini deve essere sempre il faro che orienta le scelte e le decisioni delle Istituzioni. In questo senso la pianificazione odierna mira ad assicurare all’intera comunità locale e a tutti coloro che visiteranno la nostra provincia la possibilità di trascorrere queste festività in sicurezza e serenità”, ha dichiarato conclusivamente il Rappresentante del Governo.